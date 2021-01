Nuovi voli da Trapani per Forlì e per la Grecia

23/01/2021 12:10:00

Nonostante la crisi dovuta al Covid e con Ryanair sempre più lontana, l'Airgest, la società che gestisce l'aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani Birgi, annuncia nuovi voli per la prossima primavera - estate, con Forlì e alcune mete turistiche della Grecia.

La compagnia aerea è la Lumiwings, collegherà Trapani a Forlì, dal 28 marzo, e dalla prima settimana di giugno Santorini, Rodi Creta, in Grecia.

Ci sarà anche la possibilità grazie a Lumiwings di raggiungere da Trapani la Polonia e la Romania con un volo in connessione da Forlì. Le tariffe saranno pubblicate sul sito nei prossimi giorni, insieme ad ulteriori dettagli su costi, frequenze e flotta.

Lumiwings è una compagnia aerea privata con licenza greca: fondata nel 2015, ha lavorato con importanti operatori aerei italiani fornendo la propria esperienza operativa e commerciale in collegamenti sia nazionali che internazionali. La flotta sarà composta inizialmente da tre Boeing 737.

«Nonostante le notevoli limitazioni imposte dalla pandemia – fa sapere il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -, non abbiamo smesso di lavorare e programmare per offrire al territorio nuove occasioni di crescita e sviluppo. Salutiamo l'ingresso della compagnia Lumiwings, fondata ad Atene nel 2015 da veri appassionati per il volo e l’aeronautica, una compagnia giovane e dinamica che grazie alla grande esperienza dei soci, maturata nei settori charter e ACMI (noleggio ad altre compagnie aeree), ora si propone anche come compagnia di linea».