Marsala e i disservizi: riaprono le Poste di Via Bixio, un'altra app per le strisce blu

Si avviano a soluzione due dei problemi che più hanno causato malumori tra i cittadini marsalesi: l'app delle strisce blu che da prima di Natale non funziona più, e l'ufficio postale di Via Nino Bixio, chiuso da mesi per motivi poco chiari, con grandi disagi per l'utenza.

Circa le strisce blu Tp24 aveva denunciato la sospensione dell’app My Cicero che consentiva di potere fruire del pagamento per il parcheggio nelle zone delimitate dalle strisce blu tramite cellulare, tablet, ecc. Dal Comune fanno sapere che le procedure per il rinnovo del servizio che richiedono tempi minimi da rispettare, considerato anche che il precedente affidamento era stato effettuato a un solo operatore, mentre le linee guida Anac, Autorità garante del mercato, alle quali ci stiamo adeguando, prevedono un affidamento non in esclusiva, al fine di favorire la corretta concorrenza". A Marzo ripartirà il servizio, quindi, con altri due operatori.

Per quanto riguarda la Posta di Via Bixio, dopo molte insistenze, finalmente l'ufficio riaprirà, dal 15 Febbraio. Secondo la nota di Poste Italiane l’Ufficio in questione era stato “temporaneamente chiuso per contribuire alla riduzione della diffusione del contagio in linea con la normativa nazionale ma anche per mettere in campo azioni tese a garantire la sicurezza di cittadini e lavoratori”. In realtà ha creato solo disagio.