Marsala, finalmente in servizio due nuovi pulmini per il trasporto dei disabili

27/01/2021 12:33:00

Finalmente a Marsala sono arrivati i pulmini nuovi per il trasporto dei disabili.

Da tempo, sulle pagine di TP24 scriviamo dei disagi cui sono costretti i disabili che usufruiscono del trasporto per poter fare quotidianamente le loro sedute di terapia riabilitativa. I mezzi del Comune però sono troppo vecchi e malconci. Spesso non superano la revisione, e comunque, nell'ultimo periodo hanno trascorso più tempo in officina che in servizio, costringendo a saltare la riabilitazione, che per molti è fondamentale per la salute.

Da ieri, una buona notizia, due nuovi pulmini sono già in funzione. Ce lo conferma il nostro lettore, Vincenzo Amato, che diverse volte su TP24 ha segnalato il disservizio. Queste le sue parole:

"Gentile redazione, più volte ho segnalato tramite TP24 il grave disservizio in merito al trasporto di noi disabili presso i centri di fisioterapia marsalesi. Per moltissimo tempo è stato utilizzato un solo pulmino su tre che effettuavano tale servizio, e questo ci ha ci ha creato notevoli disagi. La bella notizia è che da oggi sono entrati in funzione altri due nuovi pulmini per il trasporto disabili acquistati dal Comune di Marsala. Un servizio importantissimo poiché utilizzati per trasportarci presso i centri di fisioterapia. Un grazie va al Signor Sindaco Grillo, all'amministrazione comunale e al signor Biagio Tumbarello, quale responsabile di tale servizio. Finalmente adesso sembra che tutto si stia sistemando e mi auguro che il servizio duri nel tempo".