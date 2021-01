Marsala, lite alla Posta per gli assembramenti. Video

27/01/2021 11:44:00

"Vai farti f...". "Ti denuncio". Sono volate parole grosse questa mattina fuori l'ufficio postale di via Garibaldi a Marsala, tra una cliente e un addetto alla sicurezza.

Alla base del litigio l'assembramento e la confusione che si crea fuori l'ufficio postale. Su Tp24 abbiamo raccontato spesso degli assembramenti che si generano davanti l'ingresso della Posta centrale. Negli ultimi giorni sono stati piazzati per terra degli stalli che dovrebbero far mantenere la distanza di sicurezza a chi aspetta il proprio turno.

Questa mattina non c'erano le scene viste in passato, con decine di persone accalcate. Ma qualcosa ha fatto infuriare una cliente che se l'è presa con il povero addetto alla sicurezza che, dopo averle spiegato che ciò che succede fuori non è responsabilità delle Poste, si è visto mandare a quel paese. Sono volate parole grosse e minacce di denuncia. Ecco il video.