Coronavirus, Fondazione Gimbe: "In Sicilia ricoveri sotto la soglia di guardia"

29/01/2021 22:00:00

Tra il 20 e il 26 gennaio, a differenza di altre regioni in Sicilia la situazione dei ricoveri resta sotto la soglia di saturazione (rispettivamente 40% e 30%) i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica al 34% e terapia intensiva al 28%.

Per quanto riguarda i vaccini, sempre dall’analisi di Fondazione Gimbe, emerge che in Sicilia sono 3.717 le dosi di vaccino consegnate per 100.000 abitanti (media Italia 3.567); lo 0,58% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale (media Italia 0,45%); 18% di dosi del vaccino somministrate a personale non sanitario (media Italia 22%).