AC Life Style Handball Erice domani sabato 6 febbraio alle 16:00, ospitano le Guerriere Malo

05/02/2021 17:47:00

Le Arpie della AC Life Style Handball Erice si apprestano a giocare in casa la quinta partita del girone di ritorno del Campionato di Serie A Beretta di pallamano femminile contro le Guerriere Malo, domani sabato 6 febbraio alle 16:00.

Una match da non sottovalutare, così come tutti gli altri, in un PalaCardella senza pubblico ma carico di entusiasmo grazie anche alla qualificazione delle Arpie al Final Six di Coppa Italia che si disputerà dal 12 febbraio pv a Salsomaggiore.

Domani, le Arpie dovranno trovare tutta la concentrazione per far rimanere nel territorio i due punti della vittoria.

Intanto, la classifica ad oggi è la seguente: Jomi Salerno 30 punti; Brixen e Oderzo 28 punti; AC Life Style Handball Erice 24 punti; Mestrino e Pontinia 16; Malo 14 punti; Cassano Magnago 8; Leno 7 punti; segue Cellini Padova con 5 punti e chiudono Nuoro e Santarelli Cingoli con 4 punti.

La partita sarà trasmessa in streaming su Elevensports.it