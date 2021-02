Con il punteggio di 37 a 25 la AC Life Style Handball Erice piega le Guerriere Malo

06/02/2021 22:35:00

Altro successo per l’ AC Life Style Handball Erice che riesce a mantenere con grinta la scia positiva di vittorie. Contro il Guerriere Malo la 5^ giornata di ritorno “Serie A Beretta” vede le ericine distinguersi in un match difficile dai pronostici vista l’assenza di giocatrici infortunate. Partita equilibrata nel primo tempo che vede le padrone di casa rincorrere le avversarie che gestiscono un margine di una rete di vantaggio. Ciò nonostante vanno negli spogliatoi con un breack di vantaggio di 4-0. Partita dinamica dove entrambe le compagini non si risparmiano un colpo ma che nel secondo tempo vede le Arpie prendere il volo. Nulla può la neo promossa migliore giocatrice straniera del campionato Saviza Mrkiky che inizia benissimo ma che via via si va spegnendo che marca 6 reti in tandem con Ilaria Lain. Buone prestazioni, sempre per la compagine di Mr Diego Menin, quella di capitan Giorgia Dalle Fusine e di una attenta Ivon Dyulghrrova che mette i bastoni fra le ruote a tanti attacchi delle ericine. Il Guerriere Malo soccombe all’ottimo gioco di squadra dell’ AC Life Style Handball Erice che propone un’ottima difesa con una determinata Valentina Bizzotto. Difesa che non dà spazi alle avversarie che nella metà del secondo tempo perdono lucidità bruciando tante opportunità. Trascina la sua squadra ed Invade l’aria del Guerriere Malo la superba Lorena Benincasa che realizza ben 6 reti. Non ne sbaglia una Ekaterina Michalski che marca 7 goal insieme alla precisa Sladana Perazic. Di gran nota il ritorno in campo di Alexandra Ravasz che conferma il suo prestigio con 6 reti. Tutta la squadra di Mr Fernando Gonzalez è unita e porta l’AC Life Style Handball Eice ad un indiscusso successo con un vantaggio di 13 reti e si prepara ad affrontare in Coppa Italia le 5 migliori squadre del campionato trasmesso esclusivamente in diretta streaming su ElevenSports.it.

ON DEMAND STREAMING SU “ELEVEN SPORTS.IT”

Il tabellino della gara:

AC Life Style Handball Erice VS Guerriere Malo: I° Tempo 19-15/II° Tempo 37-25

AC Life Style Handball Erice (reti per giocatrice): Benincasa L. 6, Ravatz A. 6, Terenziani V., Natale D., Marino T. 1, Martinez Bizzotto V. 2,Rajic A. 5, Iacovello M., Priolo C. 1, Tisato M. 2, Podariu I., Coppola A., Modernell A., Perazic S. 7, Michalski E. 7. Monteleone S. Allenatore: FERNANDO GONZALEZ GUTIERREZ - MARINA PELLEGATTA

Guerriere Malo (reti per giocatrice): Belotti M. 1, Bisevac J. 1, Dalle Fusine G. 4, De Zen V. 1, Dyulgerova I., Faccin F., Lain I. 6, Maistrello S. 4, Mrkikj S. 6, Peruzzo A. 1, Pozzer A. 1, Spagnolo M., Spigolon G., Zambon G., Zanella J. Allenatore: DIEGO MENIN

DIRETORI DI GARA: Anastasio Maurizio - Zappaterreno Mauro

MAX ROCCHETTI

Foto: JOE PAPPALARDO