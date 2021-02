E' morto Chick Corea, leggenda del jazz

12/02/2021 06:36:00

Il musicista jazz Chick Corea, nato negli Stati Uniti quasi 80 anni fa come Armando Anthony Corea a testimoniare le sue origini italiane, è morto il 9 febbraio di una forma rara di tumore, secondo quanto si legge in un comunicato diffuso su Facebook.

Prima di morire, aveva preparato un messaggio da pubblicare sulla sua pagina Facebook: “Voglio ringraziare tutti quelli che, durante il viaggio, hanno aiutato a far brillare le luci della musica. Spero che quelli che hanno voglia di suonare, scrivere, esibirsi, possano farlo. Se non per loro, almeno per noi. Non solo perché il mondo ha bisogno di più artisti, ma perché è più divertente”.

Di origini italiane (il suo vero nome era Armando Anthony Corea), è considerato uno dei principali pianisti del mondo jazz dopo l'era di John Coltrane. Le sue composizioni "Spain", "500 Miles High" e "La Fiesta" sono dei classici del jazz. Ha partecipato alla nascita del jazz fusion verso la fine degli anni 60, come membro della band di Miles Davis. Con lui ha inciso dodici album, tra cui il capolavoro "Bitches Brew". In alcuni di questi lavori ha iniziato a sperimentare l'uso di strumenti alternativi al pianoforte classico, come il Fender Rhodes e le tastiere, di cui divene uno dei principali protagonisti.

Nel 1998 si esibì in un memorabile concerto anche a Marsala, al "Marsala Doc Jazz Festival", in occasione della quarta edizione della rassegna.