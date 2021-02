Da Alcamo al Milan. Il talento di Gabriele Alesi, cercato anche dal Manchester United

14/02/2021 13:05:00

Si sta mettendo in mostra, bruciando le tappe, nel vivaio del Milan il giovane talento di Alcamo Gabriele Alesi, trequartista classe 2004.



Cresciuto nella scuola calcio dell'Adelkam, Gabriele già da giovanissimo ha attirato l'attenzione di grandi club italiani ed europei. Anche uno scout del Manchester United era arrivato in Sicilia a visionarlo. Alla fine è il Milan a spuntarla, assicurandosi il centrocampista offensivo nel gennaio del 2018. Alesi comincia la sua avventura in rossonero nell’Under 15, venendo aggregato all’Under 16 in qualche circostanza.

Il passaggio definitivo in questa formazione avviene nella stagione 2019/20, nel corso della quale esordisce in Under 17. Un debutto col botto, impreziosito dal gol con cui contribuisce alla vittoria del Milan per 3-1 contro il Pordenone. Alla ripresa dopo lo stop per il Covid Alesi è uno dei punti fermi dell’Under 17 milanista, ma come è ormai consuetudine comincia a puntare più in alto prima di tanti altri suoi coetanei. Lo stop del campionato Under 17 favorisce il suo passaggio in Primavera, che si concretizza alla ripresa delle attività nel 2021. Nel nuovo anno Alesi vanta già due apparizioni in campionato e una in Primavera Tim Cup. I primi assaggi di un’esperienza di Primavera che può regalare a questo ragazzo tante soddisfazioni.



Così lo descrive il sito Milannews:

Classe cristallina - Alesi è un trequartista, che ama giocare tra le linee così come in altri ruoli del settore offensivo. Possiede una grande facilità di dribbling e di tiro, avendo comunque ancora ampi margini di miglioramento. Appare infatti come un diamante grezzo che, se levigato nel modo giusto, può esprimere ai massimi livelli la sua classe cristallina. Sul piano fisico può ancora crescere molto, ma ha già ottimi valori sul piano della resistenza e della velocità che gli consentono di farsi rispettare nel confronto con gli avversari. Si tratta di un ragazzo estremamente appassionato di calcio, che ha lasciato la sua regione d’origine da giovanissimo pur di inseguire il suo sogno e che fa di tutto quotidianamente per arrivare ai massimi livelli.