Trapani, lavori fermi al pattinodromo. Campionati italiani a rischio

18/02/2021 13:15:00

Lavori fermi al Pattinodromo di Trapani e campionati italiani, in programma nell'estate del 2022, a rischio. A lanciare l'allarme è la Federazione italiana sport rotellistici.

Il blocco del cantiere è dovuto alla variante per l'adeguamento del progetto alle nuove regole internazionali. Progetto che, però, non è stato inserito nella piattaforma del Coni per mancanza di documentazione.

Ed ora è corsa contro il tempo con il Comune che ha dato mandato agli uffici preposti di predisporre tutti gli atti per i lavori che prevedono, tra le altre cose, l'abbattimento delle barriere architettoniche della gradinata, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e il rifacimento della pista di pattinaggio.