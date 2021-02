Campobello, i consiglieri di minoranza scrivono a Razza per i vaccini over 80

21/02/2021 14:00:00

Sulle prenotazioni dei vaccini per gli over 80 e i disagi che sta creando il fatto che, da più di una settimana l'unico centro dove fare la somministrazione risulta Favignana, c'è l'intervento dei consiglieri di minoranza del comune di Campobello di Mazara che hanno inviato una lettera all'Assessore Ruggero Razza e per conoscenza al Ministro della Salute Roberto Speranza, per chiedere che le persone anziane facciano la loro dose di vaccino in un centro più vicino al loro comune di residenza e possibilmente dal medico di famiglia. Qui di seguito la lettera dei consiglieri Tommaso Di Maria, Isabel Montalbano, Liliana Catanzaro, Carla Prinzivalli, Giuseppe Fazzuni:

Egregio Assessore Razza, siamo un gruppo di consiglieri di minoranza del Comune di Campobello di Mazara, Le rubiamo soltanto pochissimi minuti del Suo preziosissimo tempo, per fare nostre le rimostranze di molti cittadini e per portare alla Sua attenzione un disservizio che si registra sul portale sul quale gli ultra ottantenni devono richiedere l'appuntamento per la prenotazione online del vaccino anti Covid 19. Da più di una settimana, l'unico centro vaccinale disponibile, su tale piattaforma, è quello di Favignana. Dunque i cittadini ultra ottantenni che, per un motivo o per un altro, non sono stati celeri nel prenotare la vaccinazione, nelle prime giornate di avvio della piattaforma, oggi si ritrovano costretti ad imbarcarsi e recarsi a Favignana per essere vaccinati.

Una situazione che sarebbe comica se non certificasse davvero una condizione tragica. Sappiamo, oramai da tempo, che l'unico modo per non contagiarsi è quello di restare isolati, di evitare gli spostamenti e di non assembrarsi, adesso, quasi, si impone alla

categoria più a rischio, gli anziani ultra ottantenni, di imbarcarsi su una nave per un'isola. L’azienda sanitaria di Trapani, intervenendo sulla questione, ha comunicato che al momento il sistema di prenotazioni è in overbooking e che l’unica sede disponibile è quella di Favignana.

Le chiediamo se sia tollerabile che tali disservizi debbano accadere e se non reputi corretto che i nostri nonni ed i nostri zii, ultra ottantenni, vengano sottoposti a vaccinazione nel centro sanitario più prossimo, evitando di farli stressare con viaggi troppo distanti dal proprio luogo di residenza. Proprio in ragione di ciò, Le chiediamo di dare disposizioni affinché le vaccinazioni

vengano anche effettuate dai medici di famiglia.