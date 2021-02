Irene Grandi in giro per Marsala

22/02/2021 11:47:00

Irene Grandi in vacanza a Marsala. Qualche giorno in Sicilia per la cantautrice toscana che da poco ha festeggiato i 25 anni di carriera.

Irene Grandi ha postato sui social le foto della visita alle Saline di Marsala. Poi una passeggiata nel centro storico della città.

“Ho trascorso qualche giorno in Sicilia con la mia amica Stella, amo molto le isole e la Sicilia è magnifica! Un abbraccio a tutte le persone che in questi giorni ci hanno accolto con calore! Spero di tornare presto! Sono stata bene di giorno col sole e il mare e di sera con la musica!”, ha scritto sul suo profilo.