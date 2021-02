Nuovo coordinamento comunale per ProgettiAmo Marsala

22/02/2021 08:05:00

Lo scorso 20 febbraio ProgettiAmo Marsala ha delineato la struttura del Coordinamento, precedentemente eletto dall'Assemblea, procedendo con la nomina delle seguenti cariche: Marta Pace, Portavoce; Ninni Stella, Tesoriere; Claudia Brugnone, Segretaria; Maria Craparotta e Vincenzo Giacalone Consiglieri.

Si tratta di un gruppo rinnovato e giovane che guiderà l'azione del movimento, in sintonia con gli iscritti e i simpatizzanti ed a sostegno dei tre Consiglieri di PM, Gabriele Di Pietra, Piergiorgio Giacalone e Vanessa Titone nonché del Vice Sindaco Paolo Ruggieri.



"Ringrazio per la fiducia riposta in me - dichiara Marta Pace - e sono felice di assumere questo incarico perché ho vissuto personalmente il movimento civico di ProgettiAmo Marsala, oltre che nelle ultime amministrative candidandomi come consigliere, sin dalla sua nascita. Ho sempre dato fiducia alla buona politica, quando professata e messa in pratica da persone eccellenti come i fondatori di questo movimento, tra cui mio padre. Credo in ProgettiAmo Marsala perché prima di tutto è una comunità umana che aspira al bene della propria Città. Porterò avanti questo impegno - continua il neo Portavoce - in piena sintonia con gli amici del Coordinamento. Ringrazio infine Gabriele Di Pietra, che mi ha preceduto nell'incarico".