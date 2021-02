Marsala, alberi di limone in piazza Caprera

23/02/2021 20:35:00

Tre alberelli di limone sono stati piantumati dai giardinieri del Comune di Marsala nello spazio a verde di piazza Caprera. Gli alberi, come anche le giostrine per bambini, sono stati donati dalla ditta Gianquinto ricambi di Pietro Gianquinto.

La piazza è ancor più bella e accogliente oltre che più colorata.

“Desideriamo ancora una volta ringraziare il titolare della ditta Gianquinto ricambi per la sensibilità dimostrata nei confronti della comunità marsalese e nello specifico per abbellire la piazzetta antistante la loro attività commerciale – sottolineano Sindaco e Assessore Galfano.

Ci auguriano che anche altri operatori del nostro territorio facciano altrettanto anche alla luce del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Ammnistrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani che presto invieremo al Consiglio comunale per l’esame e l’approvazione. Crediamo, infatti, che dall’interazione pubblico-privato non possano che derivarne benefici per il nostro territorio.