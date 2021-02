A Marsala i centri di raccolta rifiuti non ritirano più gli indumenti usati

23/02/2021 09:00:00

A Marsala, oltre alle tante discariche di rifiuti che si trovano abbandonate in diversi punti della città, c'è un nuovo disservizio che ricade sui cittadini: l'impossibilità di conferire gli indumenti così come previsto fino a questo momento.

"Da qualche settimana i centri di raccolta dell'EnergetikAmbiente non ritirano più gli indumenti e vari e non hanno più neanche i relativi cassonetti - scrive il nostro lettore Antonio -. Alla mia richiesta di informazioni, mi hanno riferito che i cassonetti sono stati ritirati dalla ditta, perchè il Comune di Marsala non ha rinnovato il contratto e quindi l'utente è costretto (così mi ha suggerito l' operatrice) a buttare questo tipo di rifiuto nell'indifferenziata. Data la continua latitanza del Comune, chiedo a voi il vostro interessamento".

