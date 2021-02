"Istituire una guardia medica turistica a Marsala"

23/02/2021 08:05:00

Una guardia medica turistica a Marsala. Lo chiedono i consiglieri comunali Leo Orlando, Gabriele Di Pietra e Gaspare Di Girolamo.



Nell'atto d'indirizzo precisano che Marsala”è meta turistica fortemente incentrata nella zona dei lidi e nella zona dello Stagnone, in quest'ultima per la pratica del kitesurf; che la mancanza di questo servizio potrebbe ulteriormente creare intasamento e ingorgo del servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale Paolo Borsellino e che tale servizio è stato attuato in Comuni limitrofi”.

Chiedono quindi “all’Amministrazione e all’Assessore alle politiche Socio Sanitarie e a quello del Turismo, di attivarsi con i vertici dell’Asp di Trapani per l’istituzione del servizio di continuità assistenziale- aggiuntivo alla cittadinanza e ai turisti e utile ad evitare che il Pronto Soccorso venga impegnato per richieste talvolta inappropriate o facilmente risolvibili in ambulatorio. La guardia medica turistica è un servizio di assistenza sanitaria rivolta sia ai residenti che soprattutto ai non residenti. E in una città come Marsala è necessario”.