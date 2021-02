Immagini, parole e pensieri. Il video dedicato a Marsala

24/02/2021 18:51:00

E' diventato virale sui social un video dedicato a Marsala e ai suoi cittadini. Una raccolta fotografica dei luoghi più suggestivi della città, un susseguirsi di immagini mozzafiato, su una riflessione di Roberto Benigni, sulla vita, la natura, il creato e sull'amore. I valori più che mai veri nell'anno della paura, nell'anno della pandemia. Ecco la pubblicazione e il video di Noemi Martinico sulla sua pagina facebook:

Una raccolta fotografica con un testo unico interpretato dal grande Benigni per un grande Paese.... la mia Marsala... poiché solo l’amore per ciò che abbiamo potrà farci ripartire e farci riassaporare con un gusto nuovo ogni proprietà della nostra terra. Amiamo il nostro territorio perché la fortuna è “vedere il sole ogni giorno” in una immersione completa nella natura e un riscoprire i veri valori che in questo anno buio abbiamo quasi dimenticato... per te o mia Marsala....

Fonte Materiali:

- Audio: (R.Benigni + Theme of Gladiator)

- Foto: Raccolta personale di Foto (alcune prese dal Social).