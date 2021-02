Aggredisce l'ex compagna e va in escandescenza in strada. Arrestato a Castellammare

25/02/2021 11:22:00

Aggredisce l'ex compagna, poi va in escandescenza in strada e si scaglia contro i carabinieri. Un venticinquenne di origini rumene, pluripregiudicato e già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di rimanere in casa nell’arco notturno, è stato arrestato a Castellammare del Golfo.

L’arresto è avvenuto nella serata di martedì appena trascorso, quando alla Centrale Operativa di Alcamo sono giunte due segnalazioni in pieno centro del Comune Castellammarese. La prima indicava un uomo in forte stato di escandescenza sulla pubblica via, che disturbava con urla e schiamazzi; la seconda invece era da parte di una donna che riferiva di essere stata aggredita dal suo ex compagno convivente.



I Carabinieri si sono dunque messi alla ricerca del soggetto, già noto per reati analoghi, ben comprendendo che le due segnalazioni potessero essere collegate. E di fatti, non molto distante da casa sua, hanno rintracciato il giovane che alla vista dei militari gli si è subito scagliato contro, tentando di colpirli senza riuscire nell’intento perché subito bloccato.



I successivi accertamenti, hanno permesso di appurare che il rumeno, in evidente stato di ubriachezza, aveva deciso di uscire di casa per rintracciare la ex compagna, con cui la relazione si era chiusa già da tempo in maniera brusca, portando la donna a cambiare il suo domicilio. Una volta raggiunta, il giovane l’ha aggredita con spintoni e strattonamenti, dandosi alla fuga appena udito le sirene delle gazzelle dell’Arma.

Fortunatamente il pronto intervento dei militari ha evitato il peggio, e la ragazza ha riportato solo lievi escoriazioni.

L’uomo è stato dunque arrestato in flagranza per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e resistenza a P.U., e risponderà anche del reato di maltrattamenti in famiglia per quanto cagionato alla ex compagna.