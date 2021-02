Gli impegni settimanali per la serie B Decò di pallamano maschile

25/02/2021 22:15:00

Si è aperta di mercoledì la settimana di sport in Sicilia con la pallamano maschile di Serie B firmata Decò: il derby tra Il Giovinetto Petrosino e il Leali Marsala ha visto avere la meglio la compagine di casa con il risultato di 42 a 36, portandosi a quota 14 punti in classifica, a sole due lunghezze dal terzo posto.

Il week end inizia, invece, il 27 febbraio pv alle 16:30 match tra Pallamano Avola e Aretusa e a seguire alle 18:30 l’Agriblu Scicli cercherà la vittoria contro la seconda della classe, Girgenti, che ancora piange la sconfitta contro la squadra etnea della scorsa settimana.

Infine, domenica 28 febbraio pv alle 16:00 la NHC Rosolini si scontrerà con la première in classifica Aetna Mascalucia, partita visibile in streaming sulla pagina FB della FIGH Sicilia e in diretta su TeleTris canale 172 del DTT (in replica il martedì successivo alle ore 22:00 su Globus Television sul canale 819 del DTT e mercoledì successivo alle 15:15 e in replica alle 00:30 su Telesud canale 118 del DTT).

Ad oggi questa la classifica è la seguente: l’Aetna Mascalucia con 20 punti; segue il Girgenti con 18 punti; l’Aretusa al terzo posto con 16 punti; Il Giovinetto Petrosino 14 punti(con una partita in più); NHC Rosolini 8 punti e chiudono a pari merito con 4 punti la Pallamano Avola, l’Agriblu Scicli(entrambe hanno una partita in meno giocata). e il Leali Marsala(con una partita in più).

Il 9 marzo pv alle ore 19:00 partita di recupero tra l’Agriblu Scicli e la Pallamano Avola.