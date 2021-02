Raccolta rifiuti. Nuovi infopoint ad Alcamo

27/02/2021 17:00:00

Al via tre nuovi infopoint allestiti dalla Roma Costruzioni s.r.l., la ditta che gestisce il servizio di raccolta differenziata per il Comune di Alcamo. Gli infopoint, per informare i cittadini sulle novità inerenti il servizio, sono organizzati in diversi punti della Città, con il seguente calendario di appuntamenti per l’utenza:

1^INFOPOINT

Lunedì 1 e martedì 2 marzo, dalle 9:30 alle 12:30: Piazza Ciullo

2^ INFOPOINT

Mercoledì 3 e giovedì 4 marzo, dalle 9:30 alle 12:30: via Kennedy

3^ INFOPOINT

Venerdì 5 e sabato 6 marzo, dalle 9:30 alle 12:30: via Bernini (nei pressi dello slargo)

Si ricorda che, a breve, inizierà il volantinaggio porta a porta dei volantini informativi, non solo in lingua italiana, ma anche in arabo e lingua romena.