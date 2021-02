Inciampa in casa la AC Style Handball Erice, battuta 13 a 20 dal Mestrino

28/02/2021 18:26:00

Battuta di arresto in casa per l’AC Life Style Handball Erice contro un attrezzatissimo Alì Best Espresso Mestrino, nel match valido per la settima giornata di ritorno del campionato di seria Beretta femminile.

Le Arpie non riescono a leggere bene un match che le vede rincorrere un avversario preparato su tutti i fronti. Pur riuscendo a trovare varchi nella difesa avversaria le ericine trovano una strepitosa Francesca Luchin che in porta fa la differenza. Determinante già dai primi minuti di gioco le ragazze di Mr Giuseppe Lucarini vanno sotto di una rete soltanto a l 15°. Entrambe le squadre finalizzano poche reti infatti il primo tempo si chiude con un 8-9. Partita apertissima nell’inizio del secondo che vede l’Ali Best Espresso Mestrino entrare sempre più in partita, non prende gol e pian piano costruisce un vantaggio che al 50° l’AC Life Style Handball Erice non riesce più a ricucire lasciando il match nelle mani avversarie. Solo 4 reti realizzate dalle padrone di casa contro le 11 delle padovane che rimangono sempre lucide ed attente. Tra le fila dell’Alì Best Espresso Mestrino oltre alla grande prestazione dell’estremo difensore si distingue un gran bel gioco di squadra: 4 reti realizzate rispettivamente da Alice Biondani, da Angela Cappellaro, da Giovanna Lucarini e da Irene Stefanelli. Tanti errori per le ericine che trovano ristoro solo nelle 4 marcature di Sladana Perazic e nelle 3 di Antonella Coppola. Ci mette una pezza la buona prestazione in porta di Agustina Modernell ma il match si chiude con un insindacabile 13-20. Dura lezione impartita alle ragazze di Mr Fernando Gonzalez Gutierrez che dovranno riflettere e prepararsi al prossimo incontro che si disputerà sempre in casa alle 18:00 contro SSV Brixen Sudtirol trasmesso esclusivamente in diretta streaming su ElevenSports.it.

Il tabellino della gara:

AC Life Style Handball Erice VS Ali' Best Espresso Mestrino : I° TEMPO 8 – 9/ II° TEMPO 13 - 20

AC Life Style Handball Erice (reti per giocatrice): Barreiro Guerra M. 2, Benincasa L., Coppola A. 3, Iacovello M., Marino T. 2, Martinez Bizzotto V., Modernell A., Natale D. 1, Podariu I., Priolo C. 1, Raji A., Terenziani V., Tisato M., Perazic S. 4, Michalschi E., Ravasz A. 2 Allenatore: FERNANDO GONZALEZ GUTIERREZ - MARINA PELLEGATTA

Ali' Best Espresso Mestrino (reti per giocatrice): Bondani A. 4, Cappellaro A. 4, Casetti S., Jevremovic B. 2, Lucarini G. 4, Luchin F., Pugliese C. 1, Rauli M., Sabbion G., Shima E., Schinca L. 1, Stefanelli I. 4 Allenatore: LUCARINI GIUSEPPE – TIZIANA BRAGA

DIRETORI DI GARA: MATTEO CORIONI - PIERLUIGI FALVO

Max Rocchetti

Foto Joe Pappalardo