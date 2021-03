Marsala, ragazzi ripuliscono lo Stagnone dai rifiuti

01/03/2021 09:09:00

Un gruppo di ragazzi ogni domenica si dà appuntamento al lungomare che si affaccia sullo Stagnone di Marsala.

Guanti e sacchetti della spazzatura, setacciano in lungo il litorale Spagnola e lo ripuliscono dai rifiuti. Dai tanti rifiuti che inquinano il luogo più amato dai marsalesi. Più amato, ma poco rispettato. Perchè è davvero molta la quantità di rifiuti raccolti dai ragazzi ieri, domenica 28 febbraio, in una mattinata. Rifiuti di ogni tipo, tanta plastica e bottiglie di vetro, materiale non deteriorabile trasportato dal mare, pneumatici. Uno scempio nella riserva dello Stagnone che da poco è sempre più frequentata, grazie alla pista ciclopedonale.

Ecco il post del gruppo che ieri, come ogni domenica, si è organizzato per ripulire lo Stagnone.