Marsala, giovane investito in bici in centro

01/03/2021 13:23:00

16,00 - Emergono altri particolari sul singolare incidente di oggi, all'ora di pranzo, in centro a Marsala. Innanzitutto, secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, la bicicletta non è stata rubata. E questo è già un dato. Ma è singolare la dinamica dell'incidente, perchè l'automobilista pare che conosca il giovane ciclista, pare amico del figlio. Insomma, è tutto molto confuso e coperto dal segreto. Ma la notizia è che un giovane è stato investito in bici in centro a Marsala (senza aver rubato alcuna bicicletta ...) e che non è chiara la dinamica dell'investimento; inoltre i due, ciciclista e automobilista, si conoscono. Maggiori informazioni si avranno nelle prossime ore.

14,00 - Ruba una bici e viene inseguito, investito e bloccato da un'automobilista. E' accaduto pochi minuti fa in centro a Marsala, nei pressi di Viale Isonzo.

Un giovane, come vedete dalla foto si trova a terra, dopo essere stato investito dall'uomo che gli contesta di aver rubato la bicicletta, secondo quanto apprende Tp24. Sul posto sono arrivati i vigili urbani e la polizia. Il giovane che è rimasto ferito, è in attesa dei soccorsi.