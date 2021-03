Nasce a Marsala la biblioteca del mare

01/03/2021 12:15:00

Nasce a Marsala la prima Biblioteca del Mare; una serie di titoli aventi come comune denominatore gli uomini, le arti, le avventure e le scienze che gravitano attorno al mare.

La biblioteca, creata e messa a disposizione degli appassionati dalla Scuola Nautica Autorizzata VelaSpiego di Marsala, permette di aver in prestito gratuito i titoli presenti in catalogo per un periodo di due settimane, chiaramente previa registrazione come utenti. I libri, inoltre, si evidenzia, saranno costantemente sanificati in modo da rendere sicuro lo scambio tra lettori.

Si fa così sempre più vicino l'obiettivo di VelaSpiego; ovvero promuovere, oltre alla normale attività didattica, la Cultura del Mare e dei Naviganti; cultura che ha mille diversi mondi e modi di esser vissuta, dalla navigazione nell'antichità, alla biologia marina, all'arte marinaresca, meteorologia, racconti di navigazione reale ed immaginata e così alla via per un entusiasmante e lunghissimo elenco.

Chiunque voglia informazioni sul prestito librario della Biblioteca del Mare, può recarsi presso la sede della Scuola Nautica VelaSpiego in Via Mazzini 53 a Marsala, oppure chiamare il 3338601886; sarete accolti con la cordialità che contraddistingue la Gente di Mare.

Di seguito alcuni dei titoli disponibili:

• L'ignoto davanti a noi. Sognare terre lontane

• Quando guidavamo le stelle. Viaggio sentimentale nel Mediterraneo

• Manuale di meteorologia. Una guida alla comprensione dei fenomeni atmosferici e climatici

• Acquapazza. Storie e ricette dal mare

• Trim. Il manuale di regolazione delle vele della North University

• Una famiglia d'alto mare

• Rosalia ed il marinaio. Sposati per procura

• Elogio della fuga

• Pesca in apnea. I consigli del campione. Come fare il salto di qualità

• Storie di corallari. Le avventure degli uomini che hanno sfidato gli abissi

• Navigatori scalzi. Per i mari senza carte ne strumenti

• Nel segno della Galletta. La gambusa nei millenni

• Diari antartici

• Io, il mare e il mio sogno Atlantico

• Naumachos. Avventure subacquee