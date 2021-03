Marsala brucia, rifiuti in fiamme nella notte ad Amabilina 

02/03/2021 08:06:00

Mentre il Comune alza bandiera bianca e l'assessore Michele Milazzo pensa di affidarsi ai volontari per pulire la città, Marsala è piena di discariche per strada, soprattutto in periferia, a Sappusi come ad Amabilina.

E proprio ad Amabilina la situazione si sta facendo insostenibile e ieri sera, intorno alle 22, c'è stato l'ennesimo rogo della montagna di rifiuti che sorge al centro del quartiere popolare.

A bruciare non solo i rifiuti, ma anche mobili e tanta plastica, tanto che l'aria si è fatta subito irrespirabile non solo nel quartiere ma nelle contrade vicine.