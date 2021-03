Parco eolico off-shore, il sindaco Tranchida chiede più tempo per le osservazioni

03/03/2021 13:00:00

Sulla realizzazione del Parco eolico al largo delle Isole Egadi, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida prende tempo. Il primo cittadino, infatti, ha inviato una lettera alla Capitaneria di porto per chiedere la proroga del termine ultimo per la presentazione delle osservazioni non inferiore a 30 giorni. Tutto ciò per una maggiore e attenta analisi.

In particolare, c'è da valutare l'impatto che l'opera avrebbe sul settore della pesca e della filiera ad essa connessa. Da non sottovalutare, inoltre, il problema relativo al traffico dei mezzi navali con il rischio di spostamenti a Sud del Mediterraneo.

Sulla questione è intervenuto anche il Pd di Trapani che ritiene necessario “la proroga del termine di 30 giorni, in un termine maggiormente congruo alla dimensione e portata dell'impianto, utile al fine di una opportuna e adeguata valutazione”. Per il Pd, infine, allo stato attuale “il progetto appare privo di una adeguata valutazione di impatto ambientale e paesaggistico che assicurerebbe alla società richiedente una concessione su uno spazio marino paragonabile, nel suo complesso, all'intera provincia di Trapani per la durata di 30 anni”.