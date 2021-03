Covid, il bollettino in Sicilia del 3 Marzo. Contagi stabili, calano i ricoveri

03/03/2021 19:00:00

Sono 539 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 25.171 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività pari al 2,1%. La situazione nell'Isola dunque si mantiene stazionaria, in lieve rialzo rispetto alle ultime settimane ma ancora sotto controllo.

Le vittime del virus oggi sono invece 17, i guariti 1.222. Le buone notizie arrivano ancora dagli ospedali, in cui continuano a diminuire i pazienti ricoverati: sono 696 quelli in regime ordinario (30 in meno di ieri) e 117 in terapia intensiva (-6).

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 190, Catania 150, Siracusa 47, Agrigento 44, Messina 36, Ragusa 28, Caltanissetta 22, Trapani 12 ed Enna 10.

Ad oggi sono 154.141 i siciliani colpiti dal virus da inizio pandemia, 4.187 le vittime e 124.825 i guariti. Gli attuali positivi calano ulteriormente: sono 25.129 - esattamente 600 in meno rispetto a ieri - di cui 24.316 in isolamento domiciliare obbligatorio e gli altri 813 ricoverati nei reparti Covid e in rianimazione.