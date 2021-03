Mazara, via libera alle assunzioni con le graduatorie di altri enti

04/03/2021 16:00:00

Via libera della Giunta di Mazara alla possibilità di assumere personale anche utilizzando graduatorie di altri enti. Per le future assunzioni di personale, sia a tempo determinato che indeterminato, il Comune di Mazara del Vallo potrà anche utilizzare graduatorie di concorsi pubblici di altri enti.

Lo prevede una delibera della Giunta Municipale con la quale è stato modificato ed integrato il vigente regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, inserendo il Capo II Bis “Procedure concorsuali pubbliche mediante utilizzo di graduatorie di altri enti” e l’art. 83 bis “assunzioni di personale tramite l’utilizzo di graduatorie di altri enti”. La possibilità di utilizzare graduatorie di altri enti per le assunzioni di personale è prevista dall’art. 14 del Decreto Legge n. 95/2012. Sostanzialmente, oltre alle normali modalità di reclutamento del personale, con la deliberazione adottata il Comune di Mazara del Vallo potrà decidere l’utilizzazione di graduatorie di altri enti dello stesso comparto, nell’ambito del piano annuale e triennale di assunzioni di personale.

“Si tratta di una delle possibilità previste dalla legge – spiega il dirigente del settore Personale Maria Stella Marino – che l’Amministrazione potrà valutare di attuare in caso di necessità ed ove ne ricorrano le condizioni”.

Occorrerà stipulare una convenzione con l’amministrazione titolare della graduatoria, anche mediante semplice scambio di lettere, in cui sono in particolare disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie, che saranno possibili per le assunzioni di dipendenti della stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico.

IL COMUNE ADERISCE ALLA PIATTAFORMA "IO" - Il Comune di Mazara del Vallo aderisce alla piattaforma "Io" per l’accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Il servizio consentirà ai cittadini-utenti di: Ricevere i messaggi della Pubblica Amministrazione sul proprio smartphone e archiviarli; gestire i propri contatti di recapito da un punto di accesso centrale; scegliere da quali servizi farsi contattare; essere aggiornati sulle scadenze; effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione attraverso pagoPA mediante carte di credito, bancomat, PayPal,ecc; portare sempre con sé lo storico delle operazioni e le relative ricevute di pagamento; ricevere e conservare documenti, ricevute, certificati direttamente nel proprio smartphone; eleggere direttamente dalla app il proprio domicilio digitale; maggiore conoscenza dei servizi con riduzione della burocrazia. Con la delibera di Giunta è stato approvato lo schema di convenzione per l’adesione alla piattaforma, che diverrà operativa dopo il "via libera" di PagoPa spa.



L’applicazione è stata ideata e sviluppata dal Team Digitale di PagoPA S.p.A per portare i servizi pubblici direttamente nello smartphone dei cittadini. La stessa applicazione è stata messa a disposizione gratuitamente negli store di Android e iOS a partire da aprile 2020. Una volta scaricata l'app potrà essere utilizzata con le credenziali Spid.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede inoltre che ogni ente si doti di un “Responsabile della Transizione Digitale”, compito che per il Comune di Mazara del Vallo verrà svolto dal dirigente del Settore “Servizi Sociali, Educativi e Culturali” Maria Gabriella Marascia, in attuazione della determinazione sindacale n. 34/2021.

IL SINDACO QUINCI RICEVE MARIA SINACORI E STEFANO GIARAMIDA

«Ho ricevuto a Palazzo dei Carmelitani la dottoressa Maria Sinacori, Dirigente dell’Unità Operativa Distrettuale dell’Igiene Pubblica di Mazara del Vallo, in pensione dopo 26 anni di servizio e il dott. Stefano Giaramida che prende il suo posto. La dottoressa Sinacori è sempre stata un importante punto di riferimento e di supporto per la nostra Amministrazione comunale soprattutto in questo periodo di pandemia che ci ha trovati a lavorare uno a fianco all’altro in piena sinergia a tutela dei nostri concittadini. Figura autorevole che ha percorso la sua carriera svolgendo il proprio lavoro con competenza e professionalità offrendo un ottimo servizio nella nostra città. Al dott. Stefano Giaramida invece ho voluto dare il mio in bocca al lupo con l’augurio di buon lavoro».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, a seguito dell’incontro avuto a Palazzo dei Carmelitani con la dottoressa Maria Sinacori, Dirigente dell’Unità Operativa Distrettuale dell’Igiene Pubblica di Mazara del Vallo e il dott. Stefano Giaramida.