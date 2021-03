04/03/2021 10:38:00

Strada al momento ancora chiusa e traffico deviato per l'incidente che è avvenuto sulla Strada Statale 115, nella lunga via che collega Marsala e Mazara, all'altezza del Baglio Basile, e quindi in territorio di Petrosino. La vittima è un uomo che viaggiava su uno scooter, come abbiamo raccontato (qui l'articolo).

Al momento, pertanto, via Mazara è chiusa all’altezza dello svincolo di Petrosino fino a Mazara Del Vallo. C’è un camion dell’Anas che fa deviare il traffico verso Petrosino.