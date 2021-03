04/03/2021 16:08:00

Ecco alcune immagini dell'incidente mortale avvenuto intorno alle 7 e 30 di oggi, 4 Marzo 2021, tra Marsala e Mazara, sulla SS115 e nel quale ha perso la vita il 52enne Santino Giametta, di Mazara del Vallo.

L'incidente è avvenuto in territorio di Petrosino. Per l’uomo, che viaggiava a bordo del proprio scooter, è stato fatale l’impatto del mezzo con un camion che procedeva in direzione opposta.

