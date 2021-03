Il Volo a Sanremo. L'emozione di Ignazio Boschetto dopo la morte del padre

04/03/2021 06:54:00

E' stata un'esibizione davvero emozionante quella del Volo a Sanremo 2021, ieri sera, nella seconda serata del Festival. Il trio si è esibito in un omaggio al Maestro Ennio Morricone, da poco scomparso.

Ed il marsalese Ignazio Boschetto portava nel cuore il grandissimo dolore per la perdita dell'amato papà. In tanti si sono stretti attorno a lui. Messaggio di cordoglio sono arrivati dal Comune di Marsala, e dall'ex Sindaco Alberto Di Girolamo.

Your Love, il brano portante di C'era una volta in America composto da Ennio Morricone è stato l'omaggio de Il Volo e con direttore d'orchestra il figlio del celebre Maestro, Andrea Morricone, anch'egli compositore.

Una serata particolare per il terzetto che ha onorato l'impegno ad esserci nonostante ieri il padre di Ignazio Boschetto sia scomparso. "Per noi stasera è stata una grande emozione, il maestro Morricone per noi significa tanto, è un simbolo dell'Italia nel mondo, e iniziare questo nuovo progetto discografico (Il Volo Tribute, dedicato a Ennio Morricone, ndr) partendo da questo palco e farlo con Andrea Morricone è un onore", ha detto proprio Ignazio Boschetto, al quale i suoi compagni hanno lasciato il microfono.