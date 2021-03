Marsala, domenica 7 marzo 1° trofeo Mille Gusti di ciclismo. L'ordinanza per il traffico

04/03/2021 16:03:00

Si svolgerà domenica 7 marzo a Marsala, la gara ciclistica "1° Trofeo Mille Gusti" organizzata dall'Associazione ASD Marsala. La gara inizierà domenica mattina alle ore 9:00 e si svolgerà lungo il seguente percorso: Piazza della Vittoria, viale Cesare Battisti, via Isolato Egadi, Lungomare Boeo e viale Isonzo.

Un'ordinanza firmata dal dirigente vicario della Polizia Municipale, Vincenzo Menfi, prescrive divieti e limitazioni per consentire sia la preparazione del percorso che lo svolgersi della manifestazione sportiva. Nello specifico è vietata la sosta su ambo i lati del percorso della gara dalle 22 del 6 marzo fino alle ore 13 o comunque fino ad evento sportivo concluso.

Dalle ore 7 di domenica 7 marzo e fino alle ore 13 sarà vietata la circolazione e lo stazionamento lungo l'itinerario della gara. Per i divieti precedenti, inoltre, domenica vigerà il divieto di accesso e transito veicolare nelle seguenti strade nei tratti comprensivi tra via Diaz e viale Isonzo: via Garaffa, via Sibilla, via delle Ninfee, via delle Sirene, Lungomare Boeo.