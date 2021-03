Le modifiche allo statuto di FuniErice. La sindaca Toscano: "Solo un'esigenza tecnica"

05/03/2021 19:47:00

Sulle modifiche allo statuto della FuniErice, arrivano le puntualizzazioni del sindaco Daniela Toscano.



“Nascono – dice - dall’esigenza anzitutto tecnica di adeguamento normativo, prendendo spunto principalmente dalla recente declinazione fatta dalla magistratura contabile dell’istituto del “controllo analogo congiunto. È il frutto di una intesa totale con il Libero Consorzio Comunale di Trapani che ha promosso le modifiche”.

Il primo cittadino ricorda che “Funierice è una società totalmente pubblica che deve essere gestita come un qualsiasi altro servizio pubblico. Sulla stessa gli organi politici democraticamente eletti esercitano il controllo tipico connesso al proprio ruolo, inteso come controllo (e non gestione) sull’attuazione del programma di mandato per il quale i cittadini hanno espresso il voto”.



Nonostante le polemiche, Toscano non ha alcun dubbio: “E' necessario rivedere la governance della Funierice, visto che il modello attuale, sempre ideato e autorizzato dai soci nel 2017, si presenta sovradimensionato, ridondante e autoreferenziale, con un ruolo che la legge non gli attribuisce. È stato previsto, quindi, un amministratore unico che risponde direttamente del suo operato all’Assemblea dei Soci, mentre gli organi amministrativi della società risponderanno del loro operato all’Amministratore Unico”.



“Con questo nuovo modello – conclude il sindaco della Vetta - riteniamo che possa essere assicurata maggiore efficienza alla gestione della società. Le modifiche proposte, inoltre, hanno l’obiettivo di migliorare e semplificare il processo di perseguimento degli obiettivi di efficientamento, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, oltre a quello, altrettanto cruciale, di garantire la stretta inerenza della società alle finalità istituzionali degli enti proprietari controllanti, che deve essere sempre riconducibile alle funzioni esercitate dai soci”.