Campo migranti di Castelvetrano, il Comune obbliga il titolare a pulire e recintare

05/03/2021 20:00:00

Il Comune di Castelvetrano obbliga Onofrio Cascio, il proprietario dell’ex “Calcestruzzi Selinunte” a bonificare e recintare a proprie spese quello che è diventato un campo ghetto per migranti.

Con un'ordinanza gli è stata notificato il provvedimento e se non lo farà, provvederà il Comune a farlo, facendogli pagare poi il conto. Il boccone amaro è toccato a Onofrio Cascio, proprietario dell’ex calcestruzzi dal 2018 trasformato abusivamente in campo per migranti economici.

Nei giorni scorsi della vicenda del campo migranti è tornata ad occuparsene la trasmissione televisiva “Striscia la notizia”. Cascio comunque non è responsabile del fatto che il suo ex calcestruzzi sia stato trasformato in un campo abusivo con addirittura mille migranti.