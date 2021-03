Coronavirus, il bollettino di oggi 5 marzo: 24.036 nuovi casi e 297 morti

05/03/2021 17:20:00

Sono 24.036 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia, con 297 morti. Nelle 24 ore precedenti erano stati registrati 22.865 nuovi casi e 339 morti.

Dall'inizio della pandemia il totale delle vittime è di 99.271 persone.

"Oggi si registrano oltre 24mila nuovi casi in Italia, è la conferma che siamo in una fase di crescita. c'è un aumento percepibile questa settimana. E anche che quanto dicevamo nei giorni scorsi non era allarmismo ma a ragion veduta la previsione di un possibile aumento che speriamo di poter contenere". Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, al punto stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale.

Superata la soglia di 5 milioni di dosi di vaccino. Sono 5.019.869 le dosi contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, il 76,7% del totale di quelle consegnate che sono 6.542.260. Nello specifico, 4.537.260 sono quelle Pfizer/BioNTech, 493.000 Moderna e 1.512.000 AstraZeneca. La somministrazione ha riguardato 3.087.707 donne e 1.932.162 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 1.562.291. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 15.31 di oggi.