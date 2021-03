Ryanair prevede 60-70% di normali volumi di traffico per quest'estate

05/03/2021 15:00:00

"Ryanair spera di ospitare a bordo fino al 70% dei passeggeri del 2019 questa estate". Lo ha detto Michael O'Leary, Ceo del gruppo, a una commissione parlamentare britannica.

"Saremmo fiduciosi di riuscire a far volare forse il 60, 70% dei nostri normali volumi di traffico durante i mesi dell'alta stagione estiva... giugno, luglio, agosto e settembre", arrivando intorno all'80-90% in inverno, ha detto. La compagnia aerea, ha proseguito O'Leary, si aspetta di far volare poco più di 27 milioni di passeggeri nell'anno finanziario che si concluderà a marzo e ha detto che il consensus per l'esercizio prevede una perdita di circa 850 milioni di euro.