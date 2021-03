L'A29 GesanCom Fly Volley Marsala affronta in trasferta Caffè Trinca Palermo

05/03/2021 17:39:00

Terza trasferta consecutiva per la A29 GesanCom Fly Volley Marsala che sabato 6 marzo alle 18.00, per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di B2 di Volley femminile girone N/2, si recherà al Palawinning del capoluogo siciliano per affrontare il fanalino di coda Caffè Trinca Palermo. Le libellule biancoazzurre, nella gara di andata, vinsero per 3-0, in un match che confermò il Team Marsalese nei piani alti della classifica e che ne verificò la bontà della programmazione societaria.

Tutto lo staff tecnico e dirigenziale, messa nel cassetto dei ricordi la vittoria di Santo Stefano di Camastra e coscienti che mai si presenteranno match facili, si è gettato mentalmente e fisicamente a capofitto nella programmazione del prossimo match caricando al massimo le batterie dell’autostima e provando a gettare uno sguardo al futuro che verrà. Il coach Lucio Tomasella e la squadra hanno affrontato una settimana intensa di appuntamenti in palestra nel corale impegno di migliorare il più possibile tutte le fasi di gioco cercando di affinare i gesti atletici per eliminarne gli errori.

“Sabato affrontiamo un avversario da non sottovalutare, dichiara il coach Lucio Tomasella. Già all’andata hanno dimostrato in casa nostra di essere una squadra combattiva e per nulla arrendevole. La loro posizione in classifica non deve farci illudere che sarà una passeggiata. Abbiamo l’obbligo morale di rispettarli e soprattutto dobbiamo dimostrare di meritare il nostro secondo posto e consolidarlo”.