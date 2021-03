Parco Eolico Off Shore: Wwf e Amici della Terra dicono di "no" alla concessione

06/03/2021 02:00:00

Sul parco eolico off-shore al largo delle Egadi, il WWF Italia, che gestisce la Riserva Orientata delle Saline di Trapani e Paceco e l'associazione Amici della Terra intervengono con un documento inviato al ministero dell'Ambiente, con il quale chiedono il respingimento della richiesta di concessione dell'area demaniale e in area strategica e di importanza internazionale per la migrazione degli uccelli, vista la mancanza di verifica di compatibilità ambientale tramite la procedura VAS, VIA, VINCA.

Il progetto di “RENEXIA S.p.A.” prevede la concessione demaniale marittima, per la durata di anni 30 di uno specchio acqueo per la realizzazione di un parco eolico off-shore composto da 190 turbine e delle relative opere elettriche di connessione, della superficie complessiva di 18.505.195,00 mq.

Ma secondo le associazioni che hanno presentato la richiesta di respingimento, ai quali si e affiancati anche l'ordine degli architetti di Trapani, il progetto del Parco Eolico, si collocherebbe lungo una rotta migratoria di importanza internazionale confermata anche dalla individuazione di ben 3 siti RAMSAR, 4 IBA, nonché 4 ZPS e 5 ZSC. Due di essi sono anche Riserve naturali orientate. E’ presente anche l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, limitandoci al solo tratto della costa nord occidentale della Sicilia.

"E’ bene ribadire che il tratto di mare interessato da questo e dall’altro progetto, è tra gli attraversamenti di superficie marina più ampi al mondo affrontati da milioni di uccelli migratori terrestri - si legge nel documento del WWF -. Le aree protette sulla costa Siciliana e nelle isole minori, sono state individuate e istituite per la tutela di habitat e fauna, sia per norme regionali che ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli oltre che per la convenzione internazionale per le zone umide, meglio nota come RAMSAR. Esse sono luoghi di sosta di milioni di uccelli in spostamento da e per l’Africa, ad ulteriore conferma, ove fosse necessaria, dell’importanza strategica di questo tratto di mare che separa il continente Europeo da quello Africano, nel tratto più breve".

"A prescindere da conclamata certezza degli impatti dell’avifauna con infrastrutture aeree, che già dovrebbero porre sin da ora il rispetto del principio di precauzione e di prevenzione sancito dal T.U.E., - continua il documento - è assolutamente prematuro, in assenza degli accurati approfondimenti che devono accompagnare lo studio di Impatto Ambientale (procedura non ancora avviata) - concedere per ben 30 anni, ben oltre 18 milioni di mq di mare senza prima verificarne la compatibilità sotto tutti i profili. L’area infatti, riveste importanza anche per la componente marina, tutta, allo stato attuale della procedura non ancora indagata. La verifica di compatibilità ambientale (procedura VIA) consente la consultazione pubblica ed è oggetto di disamina tecnica, che può portare al rigetto del progetto, ad una sua approvazione parziale, o rimodulazione. Il proponente ha l’obbligo di proporre alternative che comprendano anche l’opzione zero".

"Una concessione rilasciata prima che venga concluso il procedimento di verifica della compatibilità ambientale è in contrasto con la tutela del bene collettivo quale è l’ambiente e costituisce anomalia. Richiamando nuovamente anche l’analogo progetto off shore in capo ad altra Ditta, con indiscutibili ostacoli aerei che si vorrebbero porre lungo la rotta migratoria di importanza internazionale già evidenziata, è inevitabile che debba essere considerato anche il cumulo delle superfici che sono state richieste in concessione, nonché – per entrambi i progetti – la necessaria e propedeutica verifica di compatibilità ambientale con evidenza pubblica, ad oggi non iniziata, oltre che la procedura VINCA e VAS". "Si chiede di non rilasciare la “concessione demanio marittimo” per il progetto privo di qualsivoglia verifica di compatibilità ambientale, priva dei pareri previsti dalle norme vigenti".