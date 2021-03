Bene i Diavoli Rossi di Marsala nella prima prova del campionato Silver di Capo d'Orlando

07/03/2021 18:33:00

Vittorie massime consentite dalle regole del gioco, per i Diavoli Rossi che nel weekend appena trascorso a Capo d’Orlando, non avrebbero potuto vincere di più.

Si è svolta, infatti, rispettando tutte le norme vigenti e con un’ottima organizzazione da parte della società Gymnasium Capo d’Orlando, la prima prova del Campionato Silver a squadre di ginnastica artistica femminile. Le ginnaste marsalesi guidate dai professori Gianluca Gimondo e Monica Colicchia, nonché tecnici federali e giudici di secondo grado, è scesa in campo con ben due squadre e dieci ginnaste in tutto, suddivise per categorie e fasce di livello.

Per rendere più chiara la tipologia di gara, è importante sapere che i Campionati Silver della Federazione Ginnastica d’Italia, prevedono 4 livelli di difficoltà in cui, le ginnaste, a seconda della loro preparazione possono competere: il campionato LA, pensato per ginnaste alle prime esperienze, con la possibilità di scegliere gli elementi ginnici e acrobatici per la composizione degli esercizi sui tre attrezzi (volteggio, trave e corpo libero) fino ad un massimo di 0,30 punti; il Campionato LB, in cui si gareggia anche sulle parallele, per ginnaste con un bagaglio leggermente più ampio, con la possibilità di scegliere elementi fino ad un massimo di 0,50 punti; il Campionato LC, per ginnaste con molta più esperienza e con la possibilità per le bambine di effettuare esercizi con elementi fino ad un massimo di 0,70 punti; il Campionato LD, sempre sui quattro attrezzi, per ginnaste esperte e con la possibilità di scegliere elementi fino al massimo punto di difficoltà previsto dal programma, cioè 1,00 punto; ed infine, il Campionato LE, nel quale le ginnaste più evolute porteranno in gara un programma molto ampio e previsto dal Codice dei Punteggi Internazionale.

Le ginnaste marsalesi, Giorgia Barraco, Maria Barraco, Sara Bova, Giorgia Sciarrino e Giorgia Gimondo, hanno gareggiato al mattino nel Campionato LD e nella categoria JuniorSenior, (dai 12 anni in su) affrontando numerose difficoltà tecniche sui quattro attrezzi e portando a casa una gara quasi impeccabile, ottenendo la vittoria con un larghissimo distacco dalle avversarie. Le più piccole, invece, impegnate nel primo pomeriggio, hanno gareggiato sempre sui quattro attrezzi nel Campionato LC e nonostante qualche incertezza al corpo libero, che ha comportato dei punteggi non rispondenti al livello della loro preparazione, hanno vinto la gara, anch’esse con un largo margine dalla seconda squadra classificata.

A scendere in campo solo allieve, cioè ginnaste dagli 8 agli 11 anni, ed esattamente medaglia d’oro sono state: Nicole Bova, Miriam Venezia, Sofia Genovese, Martina Marchetti e Xia Cerami. Siamo nel vivo dei Campionati, dice il tecnico Monica Colicchia e i Diavoli Rossi sono già pronti per riscendere in campo domenica prossima, con la seconda prova del Campionato Regionale Individuale Gold, che si terrà proprio a Capo d’Orlando, dove ci impegneremo per confermare gli ottimi piazzamenti già ottenuti nella prima prova.