Sicilia, i furbetti del vaccino. Sindaco e assessori saltano la fila ... 

07/03/2021 12:22:00

I carabinieri del Nas hanno segnalato che in Sicilia a metà febbraio, alcune persone non rientranti nelle categorie stabilite dalla legge si sono vaccinate contro il Covid-19. In particolare si tratta del sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, di 79 anni, e degli assessori della sua giunta. I carabinieri hanno fatto controlli a campione su 200 delle 800 somministrazioni eseguite, accertando per il momento 6 casi.

"Avevo avvertito Musumeci. Il sindaco è l'autorità sanitaria del territorio e per questo mi sono vaccinato", ha spiegato Nicolosi. "Io mi sono vaccinato alla luce del sole. Ho scritto una lettera al presidente della Regione, Nello Musumeci, dicendo che i sindaci e gli amministratori dovevano essere vaccinati insieme agli operatori sanitari".

Ma a seguito delle polemiche il Sindaco ha annunciato le sue dimissioni.