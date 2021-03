Marsala: i volontari puliscono, l'Assessore Milazzo che fa? 

07/03/2021 15:48:00

"E' uno spettacolo vederli all'opera" dichiara l'assessore Michele Milazzo. Neanche fossimo al circo.

Ormai è una scena che si ripete così tante volte da stare diventando stucchevole. Ancora una volta, infatti, dei giovani hanno deciso di impiegare il loro tempo libero per pulire alcune aree della città invase dei rifiuti. Si tratta di Vdc Podcast e 4senSEAbilization.

E ancora una volta, l'assessore ai rifiuti, Michele Milazzo, si è fatto immortalare con loro, ringraziandoli per l'impegno, con tanto di comunicato stampa dell'Amministrazione Comunale e dichiarazioni fuori posto.

Il pericolo è che tutto questo diventi un alibi per la Giunta del Sindaco Grillo, che sui rifiuti ha promesso in campagna elettorale grandi cambiamenti, ma che in realtà sta riscontrando gli stessi problemi della precedente amministrazione nell'affrontare le discariche abusive e i tanti limiti della raccolta differenziata in città.

E insomma, di questo passo, sembra che il compito di ripulire la città spetta solo ai volontari. Così siamo bravi tutti. Magari l'assessore potrebbe dare una mano, e dare l'esempio, anziché strumentalizzare ai fini della propaganda politica del Comune la passione di tanti giovani nostri concittadini.

Domenica prossima i volontari si sono dati appuntamento al parco di Salinella. Prepariamoci ad altre foto di rito e ad altre lodi ...