Si sistema la Sp12 a Calatafimi. Lo Curto: "Ottimo risultato grazie ai fondi del Patto per il Sud"

07/03/2021 11:20:00

“La rinnovata attenzione del governo Musumeci alle strade provinciali, abbandonate a sé stesse dai governi precedenti, consente la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della sp 12 del Busecchio nel tratto compreso tra il centro abitato di Calatafimi Segesta, contrada Sasi sino alla strada statale 119.

Desidero ringraziare l’assessore Marco Falcone, il direttore generale del dipartimento tecnico regionale Salvatore Lizzio e il Genio civile di Trapani nelle persone dell’ingegnere capo Salvatore Caruso, del Rup Giuseppe Viario, del direttore dei lavori Gaspare Giuseppe Motisi e l’ingegnere Patrizia Murana del Libero consorzio di Trapani per la solerzia con la quale hanno lavorato al progetto e per la definizione dell’iter di appalto con l’indizione della gara presso l’Urega di Trapani per l’opera che ha un costo complessivo di 3,7 milioni di euro. La sinergia tra l’Assessorato regionale alle infrastrutture e il Libero consorzio di Trapani ha permesso di utilizzare i fondi del Patto per il Sud-Sicilia per il cui utilizzo e rimodulazione ho lavorato ad ampio spettro nel mio ruolo di componente della Commissione Bilancio del parlamento regionale. Peraltro la rimodulazione votata dalla giunta è stata proposta dall’assessore Turano e dimostra il chiaro impegno dell’Udc nel dare attenzione e priorità al territorio trapanese. Il lavoro di squadra vince sempre”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc a Palazzo dei Normanni.