ARS in tilt, presentati 300 emendamenti alla manovra .Rinviata la votazione

10/03/2021 07:00:00

300 emendamenti approvati dalla commissione Bilancio hanno causato un aumento spoporzionato della spesa pubblica, non ancora calcolata dagli uffici dell’ARS, e questo ha provocato il rinvio delle votazioni sul bilancio in aula che dovrebbero iniziare giovedì, l’indomani invece ci sarà il voto per la Finanziaria con il voto definitivo che si dovrebbe avere domenica o al limite lunedì. Se così non dovesse essere si rischia il blocco della spesa con l’esercizio provvisorio già scaduto.

C’è poco spazio per la crisi causata dal Covid, tra gli emendamenti presentati dai deputati che nella maggior parte dei casi, presentano richieste di interventi per i territori di appartenenza. Qualche esempio: Bernadette Grasso 225 mila euro per i danni subiti da alcuni Comuni messinesi e palermitani a causa dell’incendio del 3 ottobre scorso. Luisa Lantieri e Luigi Genovese un milione per assicurare la pensione ai percettori del reddito minimo di inserimento. Eleonora Lo Curto (Udc) ha fatto approvare un finanziamento da 150 mila euro per la Casa di Riposo di Marsala.