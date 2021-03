Manca l'acqua in mezza Marsala. Ecco perché 

10/03/2021 21:43:00

Manca l'acqua in mezza Marsala. E le notizie non sono buone. Si è rotta di nuovo, infatti, la condotta idrica. Cambia il Sindaco, non cambiano insomma i problemi per i marsalesi.

Il guasto è avvenuto alla condotta idrica principale collocata sulla Statale 115. E' stata già messa l’apposita segnaletica nel tratto di strada interessato, in contrada Ponte Fiumarella.

Sarà ora compito dei tecnici comunali e dell’Impresa incaricata verificare l’entità del danno che, comunque, ha già comportato l’immediata sospensione dell’erogazione dell’acqua.

Si prevedono, purtroppo, disagi per diversi giorni e non si potrà assicurare l’approvvigionamento idrico nel centro urbano, nell’immediata periferia e nel versante sud, incluso il litorale per i lidi. Ci vorrà almeno una settimana. Buona fortuna a tutti.