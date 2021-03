Covid, quarantena per i dipendenti del Comune di Valderice. Ecco perché

10/03/2021 10:55:00

Colpo di coda del Covid a Valderice dove torna ad essere alta l'attenzione dopo che il sindaco Francesco Stabile ha dovuto sospendere alcuni servizi scolastici mettendo in quarantena preventiva molti dipendenti comunali”.

"In queste ultime giornate – dice il primo cittadino - abbiamo dovuto affrontare un' ulteriore emergenza legata alla pandemia che riguarda la parte più giovane della nostra comunità, i nostri ragazzi. Alcuni studenti infatti sono stati sottoposti ad un monitoraggio della diffusione del coronavirus. Dopo aver avuto la notizia di un nostro operatore comunale risultato positivo al Covid, mi sono prontamente attivato con i canali ufficiali dell' Asp, per mettere in atto tutte le procedure per circoscrivere il possibile contagio. Proprio per questo motivo, sono stati sospesi alcuni dei servizi scolastici, mettendo inoltre in quarantena preventiva molti dipendenti del Servizio comunale della Pubblica Istruzione”.

Allarme tra i genitori. Su 80 tamponi effettuati, tuttavia è stato riscontrato un solo positivo, con un totale di contagi nel territorio valdericino pari a 14.