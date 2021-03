10/03/2021 17:27:00

Dibattito appassionato ieri in consiglio comunale ad Erice. E non per parlare di rifiuti (nelle stesse ore il responsabile della raccolta rifiuti in città, tra l'altro, veniva arrestato per droga ...) nè per parlare di funivia, ma di ... cani che si accoppiano.

Cinque minuti di alta politica, immortalati dallo streaming. Il tema in discussione era l'approvazione del regolamento per un'area per la sgambatura dei cani.

Possono entrarci le cagne in calore? E i cani che fanno "effusioni"?