Incendio in un'azienda di Favignana. "Ma sull'isola non ci sono i Vigili del Fuoco"

11/03/2021 14:30:00

Un incendio divampato all'interno di un'attività produttiva nell'isola di Favignana ha creato panico e preoccupazione lunedì scorso.

Sono da accertare le cause che hanno generato l'incendio, e sul posto sono intervenuti il sindaco con le forze dell'ordine, le autobotti del Comune e la protezione civile, ad evitare il peggio. Una vicenda che fa emergere ancora una volta il problema dell'assenza di un distaccamento dei vigili del fuoco nelle Egadi, per poter intervenire in caso di emergenza.

"Ancora una volta, la nostra comunità è stata vittima dell'assenza politica amministrativa che negli ultimi anni hanno governato questo territorio, dove ad oggi non esiste un presidio Vigili del fuoco nelle Isole Egadi" dichiara Pietro Giangrasso, vice segretario del Pd egadino.

"Da anni la politica e la società civile hanno avanzato richieste insistenti per la creazione di un distaccamento sul territorio delle Isole Egadi, purtroppo a causa anche dell'incuria da parte della politica che ha governato queste isole negli ultimi anni, non è mai stata realizzato un presidio permanente, lasciando il nostro territorio abbandonato. Lanciamo un accorato appello al Sindaco Francesco Forgione affinché si attivi e insista con il Ministerio dell’Interno per l’istituzione di un presidio permanente dei Vigili del Fuoco nelle Egadi, la nostra comunità non può continuare a pagare per una mancanza di un presidio di sicurezza di vitale importanza" conclude Giangrasso che esprime il ringraziamento a tutte le autorità, dipendenti comunali, i volontari e i cittadini che sono intervenuti per spegnere l’incendio.