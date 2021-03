"Io, operatore sanitario rimasto senza vaccino. E l'Asp di Trapani non risponde"

11/03/2021 08:00:00

"Sono un operatore sanitario, a contatto con molti pazienti, sono rimasto senza vaccino e l'Asp di Trapani non mi contatta".

E' la segnalazione fatta alla redazione di Tp24 da un operatore sanitario della provincia di Trapani che lavora in una struttura privata.

"Non ho potuto fare il vaccino per il Covid 19 nelle settimane in cui è stato previsto dalle disposizioni ministeriali ed ora nonostante sono in contatto con molti pazienti, lavorando in una struttura sanitaria privata, l'ufficio addetto alle vaccinazioni mi dice che non ci sono vaccini disponibili per il personale sanitario", racconta.

"Ho informato anche l'Asp tramite pec, ma nessuna risposta. Ritengo opportuno segnalare questo disservizio nella speranza che le autorità competenti trovino una soluzione".