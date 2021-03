Due settimane di riposo per la AC Life Style Handball Erice in serie A beretta di pallamano

13/03/2021 21:35:00

Due settimane di riposo per le Arpie della AC Life Style Handball Erice. Questa settimana è stata rinviata a data da destinarsi, la partita in casa contro il Cellini Padova, invece, la settimana prossima, come da calendario, il Campionato di Serie A Beretta si ferma per il coinvolgimento delle giocatrici delle varie Società nella Nazionale.

Ed è Matilde Tisato l’atleta convocata per la SSD Handball Erice in Nazionale. La Tisato è partita oggi per lo stage e qualificazione ai Campionati Mondiali.

Intanto, le Arpie della AC Life Style Handball Erice, continuano gli allenamenti facendo tesoro della vittoria, agli ultimi secondi, contro il Brixen di sabato scorso al PalaCardella.

“Sono felice di aver segnato il gol della vittoria subito prima del fischio di fine partita. E’ stato emozionante per me e per le mie compagne di squadra. Una partita giocata fino all’ultimo minuto. Siamo scese in campo più unite che mai. Grazie sempre a tutti coloro che ci sostengono sia nel territorio che, tramite le dirette e i social, in tutta Italia e all’estero; grazie ai giornalisti che scrivono per noi e di noi con molto affetto; grazie agli sponsor che credono nel nostro progetto; grazie alle mie compagne e grazie alla Società che crede in me e in noi” questa la dichiarazione di Daniela Natale, italo-argentina che già dallo scorso anno fa parte della rosa.

La prossima partita, salvo rinvii, sarà giocata in casa domenica 28 marzo pv alle ore 14:00 contro il Cassano Magnago. Il match, come sempre, giocato a porte chiuse sarà trasmesso in diretta streaming su Elevensports.it