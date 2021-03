Oro per i “I diavoli rossi” nel Campionato Regionale Allieve Gold di ginnastica artistica

15/03/2021 22:01:00

Si è svolta domenica a Capo d’Orlando la seconda prova del Campionato Regionale Allieve Gold di ginnastica artistica femminile, alla quale hanno preso parte le migliori ginnaste siciliane di età compresa tra gli otto e i dodici anni. A scendere in campo due atlete della Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala, Martina Amodeo per la categoria A2 che ha gareggiato al mattino e Quyet Cerami per la categoria A1 nel pomeriggio.

Per la piccola Martina la gara, iniziata molto bene, con evidenti miglioramenti nei punteggi ottenuti rispetto alla prima prova al corpo libero, al volteggio, alle parallele e ai cinghietti, si è conclusa lasciandole un po’ l’amaro in bocca per il 5^ posto ottenuto, a causa di due grossi errori commessi alla trave, attrezzo molto insidioso, dove l’emozione gioca, spesso, brutti scherzi. Ottima, invece, la prestazione della piccolissima Quyet, alla sua seconda esperienza di gara, che ha iniziato la competizione con uno strepitoso corpo libero, interpretando in maniera molto simpatica una base del cartone animato Spongebob, ottenendo il punteggio più alto in assoluto. Molto buoni anche gli altri punteggi ottenuti al volteggio, parallele e trave che l’hanno portata, per la seconda volta consecutiva, sul gradino più alto del podio. Soddisfatti gli allenatori Monica Colicchia e Gianluca Gimondo, tornano in palestra, in questo momento difficile, con la voglia di dare ancora di più per le proprie ginnaste, pregustando già le prossime vittorie.

Giovanni Ingoglia